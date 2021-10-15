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HDP'li Sancar: Barış ve demokrasi ittifakını kurmak amacındayız

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Politika
HDP'li Sancar: Barış ve demokrasi ittifakını kurmak amacındayız

HAKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da ittifak kurdukları bölge partileri temsilcileri ile bir araya geldi.

DİYARBAKIR (DHA) - HAKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da ittifak kurdukları bölge partileri temsilcileri ile bir araya geldi. Sancar, "En geniş barış ve demokrasi ittifakını kurmak amacındayız. Bizim burada zaten bir ittifakımız var. 2019 yerel seçimlerinden beri çalışmalarını yürüten bir ittifaktır bu ama şimdi gerçekleştirdiğimiz toplantı ittifakla da sınırlı değildir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da bir otelde ittifak kurdukları bölge partileriyle toplantı gerçekleştirdi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, toplantının 27 Eylül'de açıklanan deklarasyon üzerine görüş alışverişinde bulunmak ve bundan sonra izlenecek yolu belirlemek olduğunu aktardı. Sancar, "En geniş barış ve demokrasi ittifakını kurmak amacındayız. Bizim burada zaten bir ittifakımız var. 2019 yerel seçimlerinden beri çalışmalarını yürüten bir ittifaktır bu ama şimdi gerçekleştirdiğimiz toplantı ittifakla da sınırlı değildir. Partilerle buluşma toplantısıdır" dedi.

Toplantının, Türkiye'de barışa, demokrasiye, Kürt sorununun demokratik çözümüne ve Türkiye'nin yeni bir demokratik başlangıç yapmasına ilişkin yolu ortaya koyacağını söyleyen Sancar, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"İmkanlarımızı birleştirmek için acil sorunlarımız var. Çok temel gündemlerimiz var, bizim deklarasyonda asıl amacımız temel mesele ve acil gündemlerle ilgili toplumun tüm kesimlerine yönelik bir müzakere ve diyalog süreci başlatmaktır. Sorunlarımızı siyaset zemininde demokrasi, demokratik yollarla ve müzakere yöntemiyle çözebileceğimize inanıyoruz. Elbette müzakere sadece aynı şekilde düşünenlerin birbirleriyle sohbeti ve diyaloğu değildir, farklı düşünenlerle de konuşma, tartışma yolları açma arayışıdır. ve sorunlarımızın çözüm yolunun da geçtiğine inanıyoruz. Bizim oluşturmaya çalıştığımız barış ve demokrasi ittifakı dediğim gibi özellikle Kürt sorununda demokratik çözümü ve barışı hedefliyor. Ama Türkiye'nin bütününde yeni bir demokratik başlangıcı da bunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin demokrasi sorunuyla Kürt sorununda çözüm ve barış ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir" diye konuştu.


HDP'li Sancar: Barış ve demokrasi ittifakını kurmak amacındayız

HDP'li Sancar: Barış ve demokrasi ittifakını kurmak amacındayız

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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