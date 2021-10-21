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HDP'li Paylan: "Dolar ve avro fırladığında her şeye zam geliyor"

AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
HDP'li Paylan:

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirim kararı sonrası dövizin yükselişe geçtiğini belirterek, "Dolar ve avro fırladığında iğneden ipliğe her şeye zam geliyor.

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirim kararı sonrası dövizin yükselişe geçtiğini belirterek, "Dolar ve avro fırladığında iğneden ipliğe her şeye zam geliyor." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, faiz indirimi kararı sonrası döviz kurlarının yükselişinin, vatandaşa zam olarak yansıyacağını ileri sürdü.

Yaşanan süreçte faiz indiriminin "intihar" olduğunu iddia eden Paylan, şunları kaydetti:

"Akaryakıt, elektrik, doğal gaz zamlanıyor, yurttaşlarımız zam yağmuru altında kalıyor. Dolar ve avro fırladığında iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Bu faiz indiriminde 'tek adam rejimi' sebep; faiz sonuçtur. Bu sistemi değiştirmeden faiz indirimi yaparsanız Dolar fırlar. Ekonomimiz şu anda yoğun bakımdaki bir hastaya benziyor. Ekonomideki yanlış yönetimin ilacı da faizdir. Yanlış yönetimi değiştirmeden ilaç vermeye kalkarsanız yoğun bakımdaki ekonomi, entübe olma yoluna gider. Faiz indirim kararı sonrası yıllık borçlanma faizi yüzde 20'den yüzde 21'e çıktı. Bu ekonomik gerçeklik içerisinde bir intihardır."

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AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri
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