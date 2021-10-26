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HDP'li Öcalan, Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" diyeceklerini söyledi

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
HDP'li Öcalan, Irak ve Suriye tezkeresine

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek, Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifade etti.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek, Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifade etti.

Öcalan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hukukun askıya alındığını, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ailesi olarak görüşmek istediklerini, ancak taleplerine karşılık bulamadıklarını ileri sürdü.

Çözümün savaş ve çatışmada değil, diyalog ve yumuşak güçte olduğunu dile getiren Öcalan, "Bu zemin üzerinde kendinizi uluslararası siyasete ve ülke siyasetine kabul ettirirsiniz. Barış siyasetinin karşılığı maalesef Ankara koridorlarında görünmüyor." dedi.

Ömer Öcalan, "Bugün Genel Kurul gündemine gelecek, Irak ve Suriye tezkeresine 'Hayır' diyeceğiz. 'Irak ve Suriye tezkeresine evet diyeceğiz' diyenler, Libya tezkeresine 'Hayır' diyebiliyor. Bu yaklaşımlar, ülkeyi büyütmez, ülkeye katkı sunmaz." diye konuştu.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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