HDP'li Gülüm: "Geri dönüşüm işçilerinin çekçek araçlarına el konuluyor"

İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Geri Dönüşüm işçilerinin çekçek araçlarına el konulduğunu ve sokak ortasında keyfi bir şekilde gözaltına alındığını" iddia etti.

Gülüm, HDP'li bazı milletvekilleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında katı atık ve geri dönüşüm işçilerinin sorunlarına değindi.

Katı atık ve geri dönüşüm işi yapanların yaşam koşularının zorluğuna işaret eden Gülüm, "Son aylarda polis, jandarma ve AKP'li belediyeler aracılığıyla geri dönüşüm işçilerinin çekçek araçlarına el konuluyor, işçiler sokak ortasında keyfi bir şekilde gözaltına alınıyor, tartaklanıyor, hakaretlere uğruyor ve para cezaları kesilerek ekonomik yoksullukları derinleştiriliyor." dedi.

Bu işçilerle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Gülüm, geri dönüşüm alanındaki güvensizliğin sona ermesini ve ağır çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.

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