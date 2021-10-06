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HDP'li Bülbül, "tütün üreticilerinin sorunlarına çözüm" istedi

AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
HDP'li Bülbül,

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, ilgili bakanlık ve mülki idare amirlerinin, tütün üreticilerinin sorunlarının çözümü için gerekli süreçleri işletmesini istedi.

ANTALYA (AA) - HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, ilgili bakanlık ve mülki idare amirlerinin, tütün üreticilerinin sorunlarının çözümü için gerekli süreçleri işletmesini istedi.

Bülbül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman'ın dağ köylerinde yapılan tütün üretiminde, devletin bıktırıcı bir yaklaşımının olduğunu iddia etti.

Uygulamadaki kanun nedeniyle tütün üreticisinin mağduriyet yaşadığını, ürettiğini satamama riskiyle karşı karşıya olduğunu savunan Bülbül, "Devlet, tütün üreticisini kendinden izole edici bir tarz kullanmaktadır. Bir an önce ilgili bakanlığın, mülki idare amirlerinin; tütün üreticilerinin sorunlarını, tütünün hasadı ve kullanım süresine kadarki tüm süreçleri dikkate almasını, sorunun çözümü için gerekli süreçleri işletmesini istiyoruz." diye konuştu.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri
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