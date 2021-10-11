HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Gelir dağılımı bozukluğu hesaba katılarak vergi politikalarının geliştirilmesi gerekirken tam tersi yapılmaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bu hafta Genel Kurulda bunu tartışacağız." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün işsizlik rakamları ile cari açığa ilişkin açıkladığı verileri anımsattı.

Türkiye'de her 3 kişiden birinin işsiz olduğunu iler süren Oluç, "Çok vahim bir tablo ile karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

"TÜİK ve Merkez Bankasının koltuklarında oturmanın yolu Erdoğan'ın istediği propaganda rakamlarını açıklamaktır." görüşünü savunan Oluç, TÜİK ve Merkez Bankası başkanlarının son yıllarda çok kez değiştiğini söyledi.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini anımsatan Oluç, "Vergi politikalarının esas itibarıyla vergi adaletini sağlamak üzere hazırlanması, düzenlenmesi gerekirken, gelir dağılımı bozukluğu hesaba katılarak vergi politikalarının geliştirilmesi gerekirken tam tersi yapılmaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bu hafta Genel Kurulda bunu tartışacağız. Bu iktidarın vergi adaleti sağlamak ve ülkedeki gelir dağılımını düzeltmek doğrultusunda herhangi bir adım attığı söz konusu değildir." değerlendirmesini yaptı.