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HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, Alevi STK temsilcileriyle bir araya geldi

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika
HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, Alevi STK temsilcileriyle bir araya geldi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, "Demokrasiye, Adalete ve Barışa Çağrı Deklarasyonu" kapsamında, Alevi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi.

ANKARA (AA) - HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, "Demokrasiye, Adalete ve Barışa Çağrı Deklarasyonu" kapsamında, Alevi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Sancar, HDP deklarasyonunun, tüm toplum kesimlerine müzakere daveti olduğunu söyledi.

Temel sorunların ve acil gündemlerin, en geniş toplumsal müzakereyle ele alınması gerektiğini belirten Sancar, deklarasyondaki eksiklerin de tartışılacağı bir programı hayata geçirmeye başladıklarını aktardı.

Deklarasyonun, geniş bir birlikteliği sağlama çabası ve çağrısı olduğunu dile getiren Sancar, "Bunun ötesinde birlikte demokrasiye, eşit yurttaşlığa, adalete ve özgürlüğe giden yolda yürüyüşümüzü nasıl birlikte gerçekleştireceğimizi konuşmak istiyoruz. Amacımız ülkenin tüm toplumsal kesimleri arasında diyalog ve müzakerenin yerleşmesi ve kurumsallaşmasıdır." dedi.

Alevi toplumunun sorunlarının yıllardır konuşulduğunu ancak çözüm üretilmediğini savunan Sancar, "Biz, bu politikaların son bulması için eşit yurttaşlık temelinde çoğulcu bir anlayışın kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da temel ortak ilkelerde buluşarak gerçekleştirebiliriz. Amacımız, Türkiye'nin tüm ezilenleriyle en geniş demokrasi, eşit yurttaşlık ve özgürlük ittifakını oluşturmaktır. Bu ittifakta HDP'nin herhangi bir kitleye yakınlığı yoktur, bütün çağrılarımızda eşdeğerlik esastır." ifadesini kullandı.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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