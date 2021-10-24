HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da "Demokrasiye Çağrı" mitinginde konuştu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da "Demokrasiye Çağrı" mitinginde konuştu Açıklaması

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Politika
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık, bu konuda en açık, en dürüst, en şeffaf yöntemi biz izliyoruz.

ANTALYA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık, bu konuda en açık, en dürüst, en şeffaf yöntemi biz izliyoruz. Kapı arkasında, gizli senaryoların içinde yokuz biz." dedi.

Sancar, Antalya'da Kepez Kent Meydanı'nda düzenlenen "Demokrasiye Çağrı" mitinginde yaptığı konuşmada, HDP'nin büyüyerek, güçlenerek, kararlılıkla yoluna devam ettiğini söyledi.

Toplumun her kesimiyle müzakereye, diyaloğa hazır olduklarını belirten Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık, bu konuda en açık, en dürüst, en şeffaf yöntemi biz izliyoruz. Kapı arkasında, gizli senaryoların içinde yokuz biz. Biz halkın önünde müzakere ederek yol alıyoruz, toplumda herkesle bu müzakereyi yürütmek için çalışmaya kararlıyız."

Hukukun ve demokrasinin önemine değinen Sancar, hukuk ve demokrasinin olmadığı yerde adil yönetimin olmayacağını belirtti.

Halkın ekmeğini büyütmek, adil dağıtımı gerçekleştirmek ve herkesin onurlu bir hayat sürmesini sağlamak için yola çıktıklarını ifade eden Sancar, "Yolumuz demokrasi, barış ve adalet yoludur. Bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Sancar, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın da serbest bırakılmasını istediklerini kaydetti.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri
HDP'de plan hazır! Eğer kapılarına kilit vurulursa 4 partiden birine geçecekler

HDP'de plan hazır! Eğer kapılarına kilit vurulursa 4 partiden birine geçecekler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title