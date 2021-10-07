HDP'den, CHP'ye 'Demokrasi Tutum Belgesi' ziyareti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP'li heyetin CHP Genel Merkezi'ne gelerek, hazırladıkları 'Demokrasi Tutum Belgesi'ni sunduklarını açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP'li heyetin CHP Genel Merkezi'ne gelerek, hazırladıkları 'Demokrasi Tutum Belgesi'ni sunduklarını açıkladı.
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.
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