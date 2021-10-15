Hasan Kılca: 'Hep birlikte şehrimizde sevgiyi büyütüyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hasan Kılca: "Hep birlikte şehrimizde sevgiyi büyütüyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Hasan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların öneri, istek ve düşüncelerini kendilerine birinci ağızdan ilettiğini, birçok konuda istişareler gerçekleştirdiklerini bunun da hizmet kalitelerine önemli katkılar sağladığını söyledi.

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların öneri, istek ve düşüncelerini kendilerine birinci ağızdan ilettiğini, birçok konuda istişareler gerçekleştirdiklerini bunun da hizmet kalitelerine önemli katkılar sağladığını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cuma Buluşmaları kapsamında Karatay'da Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Aykent Merkez Camisi'nde vatandaşlarla buluştu. Bölge esnafının ve vatandaşların Cumasını tebrik eden başkanlar, vatandaşların mahallelerine yönelik taleplerini de dinledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların öneri, istek ve düşüncelerini kendilerine birinci ağızdan ilettiğini, birçok konuda istişareler gerçekleştirdiklerini bunun da hizmet kalitelerine önemli katkılar sağladığını belirtti. Belediye olarak hizmetlerini vatandaş ve mahallelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini belirten Başkan Hasan Kılca "Cuma günlerinin bereketini her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu buluşmalarımız çerçevesinde hem ilçemize ve mahallelerimize yaptığımız çalışmaların yansımalarını vatandaşlarımızdan, bölge esnafından dinliyoruz hem de varsa farklı ihtiyaç ve istekleri onları da yine hemşehrilerimizle istişare ediyoruz. Bu açıdan Cuma Buluşmalarımızı ve hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz tüm programlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Konya belediyeleri olarak çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Hep birlikte şehrimize aşkla hizmet ediyoruz. Ben bu vesileyle her zaman bizlere dualarını ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile AK Parti merkez ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. - KONYA

Hasan Kılca: Hep birlikte şehrimizde sevgiyi büyütüyoruz

Hasan Kılca: Hep birlikte şehrimizde sevgiyi büyütüyoruz

Hasan Kılca: Hep birlikte şehrimizde sevgiyi büyütüyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmet Uçma Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Derya Tuna Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Cristiano Fatih Terim Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hasan Kılca: 'Hep birlikte şehrimizde sevgiyi büyütüyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:03:57. #1.11#