KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların öneri, istek ve düşüncelerini kendilerine birinci ağızdan ilettiğini, birçok konuda istişareler gerçekleştirdiklerini bunun da hizmet kalitelerine önemli katkılar sağladığını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cuma Buluşmaları kapsamında Karatay'da Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Aykent Merkez Camisi'nde vatandaşlarla buluştu. Bölge esnafının ve vatandaşların Cumasını tebrik eden başkanlar, vatandaşların mahallelerine yönelik taleplerini de dinledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların öneri, istek ve düşüncelerini kendilerine birinci ağızdan ilettiğini, birçok konuda istişareler gerçekleştirdiklerini bunun da hizmet kalitelerine önemli katkılar sağladığını belirtti. Belediye olarak hizmetlerini vatandaş ve mahallelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini belirten Başkan Hasan Kılca "Cuma günlerinin bereketini her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu buluşmalarımız çerçevesinde hem ilçemize ve mahallelerimize yaptığımız çalışmaların yansımalarını vatandaşlarımızdan, bölge esnafından dinliyoruz hem de varsa farklı ihtiyaç ve istekleri onları da yine hemşehrilerimizle istişare ediyoruz. Bu açıdan Cuma Buluşmalarımızı ve hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz tüm programlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Konya belediyeleri olarak çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Hep birlikte şehrimize aşkla hizmet ediyoruz. Ben bu vesileyle her zaman bizlere dualarını ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile AK Parti merkez ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. - KONYA