Haftalık il yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapılan toplantıya Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "AK Parti Bilecik il yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bu tarz istişare ve değerlendirme toplantılarında yakaladığımız uyum ve koordinasyon çalışmalarımıza ışık tutuyor. Durmak yok daha çok çalışacak daha çok gayret göstereceğiz. Rabbim gayretimizi azmimizi ve hizmetimizi artırarak devam ettirsin birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK