Güven mektubu sunmayan Fransa'nın Belarus Büyükelçisi sınır dışı edildi - Haberler
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Güven mektubu sunmayan Fransa'nın Belarus Büyükelçisi sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Güven mektubu sunmayan Fransa'nın Belarus Büyükelçisi sınır dışı edildi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya güven mektubu sunmayan Fransa'nın Belarus Büyükelçisi Nicolas de Lacoste sınır dışı edildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya güven mektubu sunmayan Fransa'nın Belarus Büyükelçisi Nicolas de Lacoste sınır dışı edildi.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Fransa'nın Belarus Büyükelçisi olarak göreve başlayan Nicolas de Lacoste görevlendirmenin ardından Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'ye güven mektubunu sundu. Bu seremoninin ardından göreve başlayan Büyükelçi Lacoste, sonrasında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya güven mektubunun kopyasını sunmadı. Büyükelçinin güven mektubunu sunmaması üzerine Belarus ile Fransa arasında diplomatik kriz patlak verdi. Belarus, Büyükelçi Lacoste'nin ülkeden ayrılmasını istedi.

Lacoste, bugün Belarus'un başkenti Minsk'ten ayrılarak ülkesine döndü. Fransa'nın Belarus Büyükelçiliği'ndeki diplomatik kaynaklar, Büyükelçi Lacoste'nin ülkeden ayrıldığını ve Fransa'nın duruma ilişkin yarın detaylı açıklama yapacağını aktardı.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ülkeyi 27 yıldır yöneten Lukaşenko kazanmış, ülkenin muhalif adayları seçimlere hile karıştırıldığını savunarak destekçilerini sokağa davet etmişti. Belarus'ta aylarca süren protesto gösterilerinde binlerce kişi yaralanmış yine binlerce kişi gözaltına alınmış bazı göstericiler de polisle çatışırken yaşamını yitirmişti. Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta yapılan seçimlerden sonra Lukaşenko iktidarını tanımadıklarını duyurmuştu. Belarus'ta yaşanan iç siyasi gerilim nedeniyle hala Belarus ile Avrupa ülkeleri arasında diplomatik gerilim devam ediyor. - MİNSK

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Haber: Güven mektubu sunmayan Fransa'nın Belarus Büyükelçisi sınır dışı edildi - Haberler
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