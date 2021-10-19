Gümüşhane'de muhtarlar günü kutlandı

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk etkinlik Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtında gerçekleşti. Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Emir Osman Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Atatürk Anıtına Çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona eren programa müteakip her iki dernek yönetim kurulu üyeleri Vali Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret ederek buket sundu.

"Muhtarlar vatandaşımızın devlet ile olan muhabbetinde en önemli köprüdür"

Ziyarette konuşan Vali Taşbilek, Türkiye'de yönetim sisteminin temel taşlarından olan muhtarların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Bu devletimizin ve milletimizin sizlere olan minnetinin bir nişanesidir. Biz de bu vesile ile sizlere duyduğumuz minneti tekrar ifade etmek istiyoruz. Devlet geleneğinde muhtarlık müessesesi oldukça önemlidir. Muhtarlar vatandaşımızın devlet ile olan muhabbetinde en önemli köprüdür. Hem devletimiz hem de şahsım adına gününüzü en içten dileklerim ile kutlayarak bugüne kadar göstermiş olduğunuz hizmetler dolayısıyla sonsuz şükranlarımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

"Pandemide sizler olmasaydınız vatandaşlarımızın ihtiyaç ve mağduriyetlerini gidermek noktasında sıkıntılar yaşardık"

Özellikle Covid-19 salgını sürecinde muhtarlık müessesesinin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü dile getiren Vali Taşbilek, "Bizler sizlere ulaşarak vatandaşımıza ulaştık. Sizler olmasaydınız vatandaşlarımızın ihtiyaç ve mağduriyetlerini gidermek noktasında sıkıntılar yaşardık. Sizler sayesinde hiçbir koşulsuzluğa fırsat vermeden milletimizin ihtiyaçları giderildi" diye konuştu.

"Muhtarlarımız son yıllarda özellikle bu pandemi sürecinde çok önemli görevler üstlendiler"

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir de 2016 yılından itibaren kutlanmaya başlanan muhtarlar gününün ilan edilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Muhtarlarımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız son yıllarda özellikle bu pandemi sürecinde çok önemli görevler üstlendiler. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanırken Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Emir Osman Yılmaz ise kabulünden dolayı Vali Taşbilek'e teşekkür etti.

"Muhtarlarında belirli haklarının kanunlar ile belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum"

Heyet daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i ziyaret ederek buket takdim etti. Ziyarette Başkan Çimen, " Muhtarlık, devletle milleti birleştiren adeta bir köprü görevi görüyor. Demokrasinin gereği de muhtarlık ile başlıyor. Bizlerin görmeyen gözü, duymayan kulağı sizlersiniz. Yerel seçimlerde hep beraber seçiliyoruz ve hizmet etme yolumuz sizlerle beraber başlıyor. İnsanlığa hizmet etmek güzel bir şey. Sizleri baş tacımız yaptık. Belediyeler içerisinde muhtarlıklar ile ilgili müdürlüklerin olması gerektiği kanısındayım. Muhtarlarında belirli haklarının kanunlar ile belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin ortak amacı şehrimize hizmet edebilmek" ifadelerini kullandı.

Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından Sema Doğan Yaşam Alanında köy ve mahalle muhtarlarının onuruna verilen yemekle program sona erdi. - GÜMÜŞHANE