Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da konuştu Açıklaması

VAN (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Türkiye'nin kapsamlı, devrim mahiyetinde bir demokratikleşme sürecine ihtiyacı var. Bir bütün olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi zarurettir." dedi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde partisince düzenlenen "Kürt Meselesi Bölge Toplantısı"na katılan Davutoğlu, parti programlarında daha önce hiçbir siyasi partinin programında yer almamış son derece özgün bir yaklaşımın yer aldığını söyledi.

Programlarında "Kürt meselesi"nin de açık ve net bir şekilde ifade edildiğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ankara'da oturarak sorunların bittiğini iddia etmek mümkün değildir. Ortada bir sorun varsa bu sorun ne zaman biter? O sorunun muhatabı olan kişiler, topluluklar, geniş halk kesimleri, 'Artık benim sorunum çözüldü' dediği anda biter. 'Bitti' denilerek sorunlar bitirilemez. Türkiye'nin tümü demokratikleşmeden ne Kürtlerin ne Alevilerin ne muhafazakarın ne de endişeli laiklerin sorunları çözülebilir. Türkiye'nin kapsamlı, devrim mahiyetinde bir demokratikleşme sürecine ihtiyacı var. Bir bütün olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi zarurettir."

Bingöl'deki bir gencin talebiyle Aydın'daki bir gencin isteğinin birbirine çok yakın olduğunu aktaran Davutoğlu, "Kürt sorunu, sadece bir Doğu ve Güneydoğu meselesi olarak tanımlanmanın çok ötesine geçmiştir. Şu anda Kürt nüfus bağlamında, en çok Kürdün yaşadığı şehir dünyada İstanbul'dur, Diyarbakır'da, Erbil'de, Van'da değildir. Türkiye'nin Kürt meselesi, Irak'tan farklıdır." dedi.