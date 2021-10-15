Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da esnafı ziyaret etti - Haberler
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da esnafı ziyaret etti

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da esnafı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'ın Erciş ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

VAN (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'ın Erciş ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Davutoğlu, Kara Yusuf Paşa Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.

Çay ocağında vatandaşlarla sohbetinden sonra ilçe merkezinde parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, hiç kimsenin dili dolayısıyla dışlanmadığı, ötekileştirilmediği ve hiçbir esnafın siftahsız dükkanını kapatmadığı bir Türkiye için mücadele edeceğini söyledi.

Vatandaşın hakkını savunmak için alanlara indiğini belirten Davutoğlu, "Dün bir bakan diyor ki 'eğer gençler yurt dışına gidiyorsa dünyayı tanımak için gidiyorlar, iş bulamadıkları için değil.' Bunların gözü kör oldu. Gençleri göremiyorlar. Sayın bakan, o gençler sizin çocuklarınız, yakınlarınız gibi ceplerinde dolarla yurt dışına gitmiyorlar. Türkiye'de ana yurtlarında, anavatanlarında aş, iş bulamadıkları için gidiyorlar. Yüreğim dağlanıyor." dedi.

"Anadolu tekrar ayağı kalkıyor. Doğusuyla, batısıyla Mezopotamya'sıyla, Ege'siyle bütün Anadolu tekrar ayağı kalkıyor." diyen Davutoğlu, "Bu yolsuzlukların sonunu getireceğiz. Yasakların sonunu getireceğiz, bu ülkenin gençleri kimseye muhtaç olmayacak. Allahın izniyle bu ülkenin gençleri sadece bu millete borçlu hissedecekler" ifadesini kullandı.

Partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret eden Davutoğlu, ardından Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde esnafla buluştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da esnafı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da esnafı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Van'da esnafı ziyaret etti

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri
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