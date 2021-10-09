Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de gençlerle buluştu

KAYSERİ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de gençlerle bir araya geldi.

Kentte bir otelde düzenlenen programda konuşan Davutoğlu, her yerde gençlerle beraber olduklarını söyledi.

Davutoğlu, gerçekler üzerine geleceğin inşa edilmesi gerektiğini, gençlik için onur ve özgürlüğün oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Programa katılan gençlerden birinin, "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ak Parti'de olduğu süreçte 'iyi olan ne varsa biz yaptık kötü olan ne varsa onlar yaptı' gibi bir tavrı var, size de böyle eleştiriler yöneltiliyor. AK Parti'de olduğunuz süreçte kendinize yönelteceğiniz bir eleştiri var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Davutoğlu, "Yaşadığımız şeylerin seçici şekilde iyilerine sahip çıkıp kötülerine sahip çıkmamak gibi bir tutumu ben asla benimsemedim. Yaşadığım her şey benim şahsiyetimin bir parçası. Biz insanız hata yapabiliriz. Bunu Sayın Babacan için söylemiyorum. Benimle ilgili kısmı söylüyorum." diye konuştu.

Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine de Davutoğlu, "Bugün Suriye'de yaşanan her şeyin birinci sorumlusu Beşşar Esad, ikinci sorumlusu onu destekleyenler, üçüncü sorumlusu bunlara sessiz kalan Birleşmiş Milletler'dir." dedi.

Davutoğlu, yaptığı işin arkasında durduğunu ve doğru olduğundan eminse geri adım da atmayacağını vurguladı.

Konuşmasının ardından Davutoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.