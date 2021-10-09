Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu, partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

KAYSERİ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu, partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

İlk olarak Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret eden Davutoğlu, daha sonra Sahabiye Medresesi'nde gençlerle sohbet etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çiçekçi esnafını gezen ve Kurşunlu Parkı'nda vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, bir vatandaşın "Ali Babacan ile ittifak düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Beraber olmayı çok istedim. O biraz farklı düşündü ama olur inşallah." şeklinde yanıtladı.

Davutoğlu, daha sonra İstasyon Caddesi'ndeki partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Kayseri Hacıbektaş-ı Veli Cem Evi'ni ziyaret eden Davutoğlu, burada yetkililerle bir süre görüştü.

Davutoğlu, son olarak Talas ilçesindeki bir pazar yerine giderek alışveriş yaptı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren vatandaş,o anları anlattı

Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren vatandaş,o anları anlattı

 Ahmet Davutoğlu'na 'İhanet ettin' diye tepki gösteren vatandaş, o anları anlattı: Koruması parmağımı büktü

Ahmet Davutoğlu'na "İhanet ettin" diye tepki gösteren vatandaş, o anları anlattı: Koruması parmağımı büktü

 Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz

Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı İdo Tatlıses
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 19:06:38. #1.17#