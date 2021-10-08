Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

KAYSERİ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Davutoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin halktan koptuğunu öne sürerek, bu nedenle yollara düştüklerini söyledi.

İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesine tepki gösteren Davutoğlu, "Yani bu şu demek, Yahudiler toplu olarak gidecekler ve Mescid-i Aksa'yı işgal gücü gibi orada bulunacaklar. Hemen attığım tweet ile hükümeti derhal harekete geçirmeye çalıştım. İşte burada Kayseri'den sesleniyorum, eğer dünya gerçekten 5'ten büyük ise, eğer gerçekten mazlumların ve kimsesizlerin sesi iseniz, sesinizi yükseltin diyorum." dedi.

Davutoğlu, Uygur Türklerinin yaşadıkları sorunlara da değinerek, "Biz unutanlardan değiliz, yaşatanlardanız. Biz Türkiye içinde birtakım vatandaşa karşı milliyetçilik taslayanlardan değiliz. Dünyanın her yerinde Türk dilini, Türk bayrağını, Türk lirasını izzetli kılanlardanız." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, programda ekonomi ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Toplantıya CHP İl Başkanı Ümit Özer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.