Fuat Oktay: 10 büyükelçinin açıklaması toplumda infial oluşturmuştur

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "10 büyükelçinin ortak açıklaması toplumun her kesiminde infial oluşturmuştur. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısına baskı yapmaya niyetlenen bu hadsiz girişime karşı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her düzeyde tepki gösterdik. Niyetimiz elbette kriz çıkarmak değil, ülkemizin egemenlik hakkına yöneltilen bu saygısızlığa gerekli cevabı vermekti. Tutumumuzu net bir şekilde ortaya koyduk ve yanlışı ortadan kaldırmayı hedefledik" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin ardından, hükümet adına komisyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Oktay, muhalefet partilerinin 2022 Mali Yılı Bütçesi'ne yönelik eleştirilerine karşılık, "Edirne'den Iğdır'a, Mersin'den Sinop'a ülkemizin her köşesinde, hükümetlerimiz döneminde sağlanan ilerlemeler, kalkınma odaklı bütçe disiplinimiz sayesinde gerçekleşmiştir. Bugüne kadar bütçelerimizi etkili bir araç olarak kullanarak ulaştırma, sağlık, eğitim, yükseköğretim, sanayi ve teknoloji başta olmak üzere her alanda ciddi anlamda mesafe kat ettik" yanıtını verdi.

"Tutumumuzu net bir şekilde ortaya koyduk ve yanlışı ortadan kaldırmayı hedefledik. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsız ve egemen bir devlettir. Yargı yetkisini de bu bağımsızlık ve egemenliğinin gerektirdiği şekilde bağımsız ve tarafsız mahkemeleri eliyle kullanır. Devletin yargı yetkisini zaafa uğratacak hiçbir girişim kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre Türk mahkemelerinde yargılanan tüm sanıklarla ilgili kararları tereddütsüz Türk mahkemesi verecektir. Dışarıdan, başka yerlerden sonuç umanlar hüsrana uğramaya mahkumdur. Bu vesileyle uluslararası hukukun bir gereğini tekrar hatırlatmakta da fayda görüyorum. Diplomatlar bulundukları ülkenin yasalarına ve yargısal süreçlerine saygı göstermek zorundadır. Diplomatik bağışıklıklar, bulunulan ülkenin bağımsızlık ve egemenlik haklarına karşı kullanılamaz. Mahkemelerimizde görülmekte olan davalara hangi saikle olursa olsun dışarıdan hiçbir müdahale kabul edilemez. Müdahale olursa da uluslararası hukukun ülkemize tanıdığı haklar çerçevesinde karşılığını bulur. Büyükelçilikler de bu diplomatik teamüllere uymayan yanlışı düzeltmek için daha sonra bir açıklama yaparak, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet etmeyi teyit ettiler. Diğer bir deyişle, niyetlerinin içişlerine ve yargıya müdahale olmadığını ortaya koydular."

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,