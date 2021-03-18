Politika faizi kaç oldu? Merkez Bankası PPK faiz kararı açıkladı! TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Politika faizi kaç oldu? Merkez Bankası PPK faiz kararı açıkladı! TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?

18.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:17
Politika faizi kaç oldu? Merkez Bankası PPK faiz kararı açıkladı! TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?

TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini açıkladı. Açıklama sonrası dolar ve euronun düşmesi nedeniyle Politika faizi kaç oldu? sorusu en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Merkez Bankası PPK faiz kararı açıkladı! İşte detaylar...

Politika faizi kaç oldu? sorusuna dair detayları sizler için derledik. Yatırımcıların araştırdığı Merkez Bankası faiz kararlarına dair detayları sizler için derledik. Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı mı? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?

POLİTİKA FAİZİ KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuiyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklandı. Politika faizi 200 baz puan artırıldı ve yüzde 19 oldu.

TCMB POLİTİKA FAİZİ ARTTI MI DÜŞTÜ MÜ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin perşembe günkü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyordu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Nükhet Duru Uraz Kaygılaroğlu
Spor Metin Oktay Hakan Özmert Bülent Uygun Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Politika faizi kaç oldu? Merkez Bankası PPK faiz kararı açıkladı! TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:17:59. #1.14#
title