Eski İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Eski İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş, son yolculuğuna uğurlandı

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Politika
Eski İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da 84 yaşında vefat eden eski İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

ANKARA (AA) - Ankara'da 84 yaşında vefat eden eski İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Şenbaş için Alsancak Mahallesi Hocazade Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şenbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti önceki dönem milletvekili Necip Kalkan ve AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan da katıldı.

Şenbaş'ın cenazesi, Eski Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Urla'da 1937'de doğan Erkut Şenbaş, Doğru Yol Partisinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 19. Dönem İzmir milletvekili olarak görev yapan Şenbaş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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