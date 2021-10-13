Eroğlu: Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eroğlu: Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Politika
Eroğlu: Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az

TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Bütün taraflarla yaptığım görüşmelerde Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az, yüzde 1 kadar. O kadar küçük.

Tbmm İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Bütün taraflarla yaptığım görüşmelerde Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az, yüzde 1 kadar. O kadar küçük. Ama diğer ülkelerin salgıladığı karbondioksit ve metan gazı seviyesi çok fazla" dedi.

TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret eden Eroğlu, burada küresel iklim değişikliği ve Paris İklim Anlaşması ile ilgili konuştu. Küresel iklim değişikliğinin bütün dünyanın problemi olduğunu belirterek atılacak adımlara dikkati çeken Eroğlu, şunları söyledi:

"Bütün taraflarla yaptığım görüşmelerde Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az. Yüzde 1 kadar. O kadar küçük. Ama diğer ülkelerin salgıladığı karbondioksit ve metan gazı seviyesi çok fazla."

Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'na katıldığını hatırlatan Eroğlu, 'Burada Türkiye'ye özel şartlar tanınmalı' diyerek karar alındı" dedi.

'ENERJİNİN YÜZDE 52'Sİ YENİLENEBİLİR'

Son yıllardaki küresel iklim değişikliği ve Türkiye'deki kuraklık ile ilgili komisyon olarak tüm kurum, kuruluş ve akademisyenleri dinlediklerini anlatan Eroğlu, Paris İklim Anlaşması'nın geçtiğimiz günlerde Meclis'te onaylandığını hatırlattı. Türkiye'nin bu konuda çok çalışma yaptığını ve temiz enerji noktasında Avrupa'da 2'nci, dünyada 7'nci sırada olduğunu ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki enerjinin yüzde 52'sini yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Ayrıca katı atık, atık su arıtma tesisleri konusunda çok büyük hamleler yaptık. Bölünmüş yollar sayesinde trafikteki emisyon çok azaldı. Ayrıca termik santrallere filtre ve binalarda izolasyon konularında çalışmalar başladı. Bütün şehirlere doğal gaz getirdik, kömür kullanımı azaldı. Türkiye bu konuda büyük bir gayret ediyor. Yeşil mutabakat çerçevesinde de çalışmalarımız devam ediyor."

Komisyon olarak hazırladıkları raporu kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını da aktaran Eroğlu, özellikle karbondioksit emerek oksijen veren yutak alanları artırmaya çalıştıklarını söyledi. Hükümetleri döneminde 5 milyar 100 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Eroğlu, daha yeşil ve güzel bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Eroğlu daha sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'yu ziyaret etti.


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri
Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (2)

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (2)

 Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (1)

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (1)

 Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Gülşen Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Ali Koç Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eroğlu: Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:25:22. #1.17#