Eroğlu: Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az

Tbmm İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Bütün taraflarla yaptığım görüşmelerde Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki cürmü çok az, yüzde 1 kadar. O kadar küçük. Ama diğer ülkelerin salgıladığı karbondioksit ve metan gazı seviyesi çok fazla" dedi.

TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret eden Eroğlu, burada küresel iklim değişikliği ve Paris İklim Anlaşması ile ilgili konuştu. Küresel iklim değişikliğinin bütün dünyanın problemi olduğunu belirterek atılacak adımlara dikkati çeken Eroğlu, şunları söyledi:

Eroğlu daha sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'yu ziyaret etti.