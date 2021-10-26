Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'da kara yollarının temel atma törenine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'da kara yollarının temel atma törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'da kara yollarının temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ve Azerbaycanlı şirketlerin Karabağ'da çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğü Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yollarının temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ve Azerbaycanlı şirketlerin Karabağ'da çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğü Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yollarının temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da temaslarını sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa, Ahmetbeyli-Horadiz- Mincivan-Ağbend kara yolunun inşaatında incelemelerde bulundu. İki lider daha sonra kara yollarının temel atma törenine katıldı.

ERDOĞAN ZENGİLAN'DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK

Erdoğan ve Aliyev, Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine katılacak. İlk "Akıllı köy" projesinin gerçekleştirildiği Zengilan'ın "Ağalı" köyüne geçecek olan Erdoğan, burada Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirecek ve basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik ediyor.

(Kamil Nadirli/İHA)

Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'da kara yollarının temel atma törenine katıldı

Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'da kara yollarının temel atma törenine katıldı

Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'da kara yollarının temel atma törenine katıldı

Erdoğan ve Aliyev, Karabağ'da kara yollarının temel atma törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title