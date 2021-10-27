Erdoğan: "TSK'nın sınır ötesi harekatlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız." - Haberler
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Erdoğan: "TSK'nın sınır ötesi harekatlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız."

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
Erdoğan:

Erdoğan: "TSK'nın sınır ötesi harekatlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız."

Erdoğan: " Tsk'nın sınır ötesi harekatlarının sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız."

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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