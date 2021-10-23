Erdoğan: Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece hiçbiri kılınıza dokunamaz (3)

ESKİŞEHİR (DHA) - "'İSTENMEYEN ADAM' İLAN EDİLMELERİNİ HEMEN HALLEDECEKSİNİZ, DEDİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplu fabrika ve altyapı tesislerinin açılış programının ardından Eskişehir Valiliği bahçesine geçti. Buradaki millet bahçesi, il kütüphanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu yatırımların toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz dünyanın yükselen kıtası olarak kabul edilen Afrika'da ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz. İşte 4 tane Afrika ülkesini dolaştık geldik. Muhalefetin aynı konuda ise seyahat ettiğimiz uçağın yakıt parasını hesaplamaktan öteye geçemiyor. Neymiş? İktidar olurlarsa dostlar alışverişte görsün. Devletin uçaklarını satacaklarmış. ya sizin zaten işiniz gücünüz bu. Siz ülkeye bir şey kazandırmakla uğraşmıyorsunuz. Siz devletin, milletin neyi var, neyi yok bunları nasıl bir an önce satar elden çıkarırız; bununla uğraşıyorsunuz. Biz altyapı, üstyapı yatırımlarıyla ülkemizi nasıl ayağa kaldırırız; bunlarla uğraşıyoruz. Onlar ise gittikleri yerlerde söyledikleri şey diyorlar ki 'Biz gelince bu uçakları satacağız'. Biz ise almaya devam edeceğiz. Ülkemizin kıta ile ekonomik potansiyelini 25 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarmak için ter dökerken, onlar kendi kirleri ve nefretleri içerisinde debelenip duruyor. Dünyanın en büyük projelerinin ülkemizde inşa edildiği bir dönemde bunlar ülkeyi ölmüş, bitmiş göstermek için bin dereden su getiriyor. Biz ise onları ülkeyi kötülemek için su getirdiği o derelere kurduğumuz projelerle barajlarla elektrik santralleriyle bentlerle milletimize hizmet götürüyoruz. Farkımız bu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yatırımların toplu açılışını yaptı.