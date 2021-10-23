Erdoğan: Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi kılınıza dokunamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli açılışlara katılmak üzere geldiği Eskişehir'de partisinin Sanayi Eskişehir Ticaret Odası Fuar Merkezi Kongre Salonu'ndaki Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Salonda yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'li kadrolar olarak 20 yıldır ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla millete hizmet etmenin mücadelesini verdiklerini ve hiç kimseyi dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 52 fabrikanın toplu açılışını yapacağı Eskişehir Organize Bölgesi'ne geçti.