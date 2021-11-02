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Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat burs olacak

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Politika
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat burs olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan tazminat davasında, manevi tazminata mahkum edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan tazminat davasında, manevi tazminata mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen 43 bin 307,45 TL, üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 6 Şubat 2018 tarihinde TBMM'de grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan tazminat davası sonuçlandı. Kılıçdaroğlu, 43 bin 307,45 TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı karara itiraz ederek, davayı istinafa taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Hukuk Dairesi, Kılıçdaroğlu'nun avukatının itirazını reddetti. 43 bin 307,45 TL Kılıçdaroğlu'ndan icra yoluyla tahsil edilerek, üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandı.


Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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