Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen Kılıçdaroğlu'na aynı sertlikte yanıt
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için sarf ettiği " Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Azamızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır" dedi.
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Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen Kılıçdaroğlu'na aynı sertlikte yanıt
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