Erdoğan'dan kendisi için 'Sağlık raporu almalıdır' diyen Kılıçdaroğlu'na aynı sertlikte yanıt - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen Kılıçdaroğlu'na aynı sertlikte yanıt

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
Erdoğan'dan kendisi için

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için sarf ettiği " Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Azamızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır" dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdoğan'dan kendisi için 'Sağlık raporu almalıdır' diyen Kılıçdaroğlu'na aynı sertlikte yanıt

Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen Kılıçdaroğlu'na aynı sertlikte yanıt

 Erdoğan'ın 'HDP, Akşener'i veto etti' sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra

Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra

 Erdoğan'ın 'Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?' sorusuna CHP liderinden jet yanıt

Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna CHP liderinden jet yanıt
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Devlet Bahçeli Vladimir Putin İbrahim Aydemir
Magazin Amelia Hamlin
Spor Ferdi Kadıoğlu Cristiano Serdar Aziz Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Fatih Terim Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erdoğan'dan kendisi için 'Sağlık raporu almalıdır' diyen Kılıçdaroğlu'na aynı sertlikte yanıt - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 14:03:05. #1.12#