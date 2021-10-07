Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen Kılıçdaroğlu'na aynı sertlikte yanıt
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için sarf ettiği " Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Azamızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa ile ilgili tutarsızlıklarını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Azamızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır" dedi.
Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen Kılıçdaroğlu'na aynı sertlikte yanıt
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