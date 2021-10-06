Erdoğan: 'Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK... - Haberler
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Erdoğan: "Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK...

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Erdoğan:

Erdoğan: "Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın"

Erdoğan: "Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. Ak Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın"

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
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Haber: Erdoğan: 'Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK... - Haberler
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