Erdoğan: "Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK...
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Erdoğan: "Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın"
Erdoğan: "Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. Ak Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın"
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri