Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın açık ara en fazla yüksek öğretim öğrenci yurdu kapasitesine sahip ülkesi olduğunu bildirdi.

Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, nükleer güç santralinden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, elektrikli otomobilden insansız hava araçlarına kadar, dünyanın geleceğinde söz sahibi olunmasını sağlayacak hangi yatırım varsa hepsinin altında imzalarının olduğunu ve olacağını söyledi.

İstanbul'da 72 katlı Merkez Bankası binası yapıldığını anımsatan Erdoğan, "Çıkmış açıklama yapıyor: 'Ben geldiğimde orayı öğrenci yurdu haline dönüştüreceğim.' ya bu adama ne dersiniz? Dedim ya, bu, tababet ilminin iştigal alanına giriyor. Biz bunu yaptık ve Merkez Bankasını da oraya taşıyoruz, taşıyacağız. Senin gücün ona yetmez. Aklı erse, New York'ta yaptığımız Türkevi'ni de yurt yapma kararı olarak açıklayabilir. O da 36 kat. Bunları neresinden tutup nasıl anlatalım?" diye sordu.

"Ülkemizde kadınlarımızın herhangi bir sorunları veya beklentileri ile ilgili mücadelesi mi var, öncüsü biz olduk, biz olacağız." diyen Erdoğan, "Bu alanda yaptığımız tarihi reformları sürdürmenin yanında yıllardır kadın hakları savunuculuğu kisvesinin altına saklanan, kendi içlerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, bütün bu iğrençliklerin üstünü örtmeye kalkanların gerçek yüzlerini de ifşa edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Bu ülkenin her karış toprağına aşkla bağlıyız"

Erdoğan, Türkiye'de gençlerin teknolojide, yenilikçilikte, girişimcilikte, araştırma-geliştirmede, üretimde ihtiyacı varsa, hepsinin projelerini kendilerinin hayata geçirdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bir Teknofest kuşağını inşa ediyoruz. Teknofest başta olmak üzere gençlerimiz ile bir araya geldiğimiz her platformda aslında onları en iyi bizim anladığımızı, taleplerini en doğru cevapları bizim verebildiğimizi görüyoruz. Roketten yapay zeka yazılımlarına, yenilenebilir enerji sistemlerinden sağlık endüstrisi araçlarına kadar her alanda, gençlerimizle çok daha yakın ve sıkı bir yoldaşlık yapıyoruz ve yapacağız. Velhasıl Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılına nasıl damgamızı vurmuş, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlasını nasıl gerçekleştirmişsek, bundan sonra da aynı şekilde AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti bayrağını zirvede tutmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin 81 vilayetinin ve 84 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayarak hiçbir konuyu eksik, hiçbir meseleyi çözümsüz bırakmadan gece gündüz çalışıyoruz ve çalışacağız. Çünkü biz bu ülkenin her karış toprağına aşkla bağlıyız."

"Fabrika görsen başka bir şey zannedersin"

Bu hafta da Adana Ceyhan'da olacaklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Utanmadan, sıkılmadan 'Bu iktidar fabrika filan açmadı, açmıyor.' diyor. Daha geçenlerde ben 26 tane fabrikanın açılışı yaptım. Şimdi bu hafta Adana'da yine fabrika açılışları yapacağım bay Kemal. Senin aklın bu işlere ermez. Bir dikili ağacın yok. Bu işler bizim. Sen zaten fabrika görsen başka bir şey zannedersin. Biz bu milletin her ferdini gönülden sevdik, gönülden seviyoruz. Çünkü biz koskoca bir medeniyetin ve koskoca bir coğrafyanın tek umuduyuz. Göreve geldiğimizde savunmada yüzde 20 karşılayabiliyorduk ama şimdi yüzde 80'e yürüdük. Yüzde 20'den yüzde 80'e. Biz İHA'yı üretemez, alamazken, şimdi İHA'yı da SİHA'yı da Akıncı'yı da hem üretebilir hem de ihraç edebilir hale geldik. Bunun için siyaseti, günü kurtarmak değil maziden atiye kurduğumuz o köprüyü güçlendirmek için yapıyoruz. Bunun için attığımız her adımı, tarihimizin ve kültürümüzün üzerimize yüklediği sorumluluk bilinciyle atıyoruz. Bunun için geleceğe kendimizin değil bizden sonraki tüm nesillerin istikbali olarak bakıyoruz. Rabb'imden bu kutlu yolda bizleri mahcup etmemesini, çıktığımız seferi zaferle neticelendirmesini diliyoruz."

"Yurtlar iftihar vesilesi bir düzeyde"

Türkiye'nin en büyük mesafeleri katettiği alanlardan birinin de üniversite kapasitesi, yurdu, kredisi ve diğer tüm unsurlarıyla yüksek öğretim olduğunu belirten Erdoğan, dün yeni akademik yıl açılış töreni vesilesiyle bu alanda yapılanları, kapsamlı şekilde kamuoyuyla bir kez daha paylaştıklarını anımsattı.

Yurtlar meselesi üzerinde kısa da olsa durmak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekranları başında bizi izleyen milletime, gençliğe özellikle seslenmek istiyorum; Türkiye, dünyanın açık ara en fazla yüksek öğretim öğrenci yurdu kapasitesine sahip ülkesidir." dedi.

Erdoğan, Türkiye'de 724 bin kamu ve 300 bin özel sektörüyle toplamda 1 milyonun üzerinde yurt kapasitesi varken aynı rakamın İngiltere'de 550 bin, Fransa'da 365 bin, Almanya'da 290 bin İspanya'da 91 bin olduğunu aktararak, "Kredi Yurtlar Kurumumuz bugünkü 724 bin yatak kapasitesine 180 bin gibi bir yerden gelmiştir. Bizden önceki dönemde 180 bin, şimdi ise 724 bin. Yetmez, halen süren yatırımlarla birkaç yıl içinde bu rakama 110 bin kapasite daha ilave edeceğiz. Sadece yatak kapasitesini artırmakla kalmadık yurtlarımızın donanımını da otel konforunda yükselttik. Eskiden 30-40 kişilik koğuşlarda kalan öğrencilerimiz artık 3-4 kişilik, içinde yatağı, dolabı, çalışma masası, banyosu, tuvaleti, interneti olan odalarda hayatlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla ülkemizdeki yurtlar iftihar vesilesi bir düzeydedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yurtlarla ilgili "Bir senede ben bu sorunu çözmezsem siyaseti bırakırım" sözlerini anımsatarak "Sen bunu ilk defa söylemiyorsun ki çok söyledin bunu." diye konuştu.

Toplantıda, yurtlarda öğrencilere verilen hizmetlerle ilgili video gösterimi yapıldı.

(Sürecek)

