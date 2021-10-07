Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına kadar arttığı bir dönemde, biz kendi vatandaşlarımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Önceki gün genel merkezde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdiklerini, dün de TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasının ardından milletvekilleriyle ilk grup toplantısını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, bugün de il başkanları ve teşkilat kademelerinin diğer mensuplarıyla birlikte olduklarını söyledi.

Salgın döneminde ara vermek veya uzaktan canlı bağlantıyla yapmak mecburiyetinde kaldıkları il ziyaretlerini bir süre önce tekrar başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, son olarak Kırşehir ve Mersin'e gittiklerini, cumartesi günü de Adana'nın misafiri olacaklarını bildirdi.

Ziyaret ettikleri şehirlerde hem vatandaşlarla ve teşkilatlarla bir araya geldiklerini hem de çok sayıda eser ve hizmetin toplu açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, ayrıca her şehirde gençlerle bir araya geldikleri özel programlar tertip ettiklerini anlattı.

Yaptıkları toplu açılış törenlerinde kamu projeleri yanında özel sektörün yatırımlarının da yer aldığını aktaran Erdoğan, Adana'da da milyar dolarlık bir özel sektör yatırımının temel atma ve tamamlanan projelerin açılış törenlerine katılacağını ifade etti.

"Farkımızı tekrar ortaya koyduk"

Dünyanın ciddi bir bocalama dönemine girdiği salgın sürecinde Türkiye'nin, üretim çarklarını hiç durdurmayarak, yatırımları teşvik ederek ve istihdamı koruyarak kendisini diğer ülkelerden ayrıştırdığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken bizim büyümeye devam etmemiz bu gerçeğin en somut ifadesidir. Küresel üretim, tedarik, lojistik ve perakende kanallarında ciddi tıkanıklığın yaşandığı son dönemde de ülkemizde herhangi bir aksaklığa meydan vermeyerek, farkımızı tekrar ortaya koyduk. Her krizin fırsatları da beraberinde getirdiği inancıyla dünyayı kasıp kavuran salgın dönemini yeni ve büyük bir kalkınma atılımına dönüştürmenin gayreti içindeyiz. Hamdolsun sanayicisiyle, ihracatçısıyla, ticaret erbabıyla, esnaf ve sanatkarıyla hülasa tüm kesimleriyle milletimizin de bu kalkınma hamlesine sıkı sıkıya sahip çıktığını görüyoruz. Pek çok şehrimizde yeni organize sanayi bölgelerinin kuruluşundan kapasite büyütme gayretlerine kadar nice güzel gelişmelerin yaşandığını biliyoruz."

Erdoğan, bu yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki ciddi büyüme rakamlarının, Türkiye'nin doğru istikamette gittiğine işaret ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii birileri biz ne yaparsak yapalım, ülkemiz hangi güzel haberler le sevinirse sevinsin, milletimiz hangi imkanlara kavuşursa kavuşsun felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Yıllardır aynı yalanları, iftiraları, çarpıtmaları tekrarlamaktan bıkıp usanmayanların maskelerini gerekirse her seferinde tekrar tekrar indirmek mecburiyetindeyiz. Esasen hayatlarında bir defa bile milletle hasbi muhabbet etmemiş, devlet yönetmek nedir, uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür bilmeyen herhangi bir eserleri ve hizmetleri olmayan bu çarpık zihniyetlilerin kestikleri ahkamların cehaletlerini ortaya sermekten öte bir kıymeti yoktur. Ama doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış gerçeğini de unutmamalıyız. Bizim söylenir söylenmez hakikat denizinde boğmadığımız her yalanın bir süre sonra büyüyüp ayağımıza dolaşması kaçınılmazdır."

"Milletimizin zihnine ve gönlüne kazımalıyız"

Millete yaptıkları hizmetleri anlatmak için ellerinde günlerce, haftalarca, aylarca kullanılsa bitmeyecek kadar malzeme olduğunu ifade eden Erdoğan, "Genel Merkezimizin, Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın, belediyelerimizin ürettikleri bu malzemeleri her fırsatta kullanmalı, milletimizin zihnine ve gönlüne kazımalıyız. Bizim insanımız, sürekli mavra yapanı, desteksiz atıp tutanı, yalanı gerçek ciddiyetiyle söyleyerek, kendine güldüreni istihza ile de olsa bir süre takip eder ama günün sonunda tercihini daima eser ve hizmet siyasetinden yana kullanır." diye konuştu.

Erdoğan, eser ve hizmet siyasetinin gereğini yerine getirirken, millete özellikle "bu siyaset orta oyuncularının gerçek yüzünü" hatırlatmaktan da geri durmayacaklarını vurguladı.

Dünkü Grup konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili tutarsızlıklarını" bizzat kendi ağzıyla ifade ettiği görüntüleri de kullanarak anlattığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini, neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz, kimsenin işine karışmayız, doktorların işine de karışmayız, ama ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen 'Allah şifa versin' deyip kendi işimize bakmaktır. Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına kadar arttığı bir dönemde biz kendi vatandaşlarımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. İzlemiyor musun televizyonları? Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor benzin. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere, Almanyası, İngilteresi şu anda akaryakıtta adeta müflis durumda. Hepsini geçtik şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları gerekirse sübvanse ederek, olabilecek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz."

Enerji fiyatlarını etkileyecek uluslararası kontratları, Türkiye lehine en yüksek avantajları sağlayacak şekilde yapmak için yoğun gayret içinde olduklarını bildiren Erdoğan, "Dünyada emtia fiyatları başta olmak üzere, maliyetleri etkileyen her şeyin, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmedik düzeyde arttığı bir süreçte, biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Ülkenin de dünyanın da özellikle gerçeklerinden bi haber olanların kürsüden söyledikleri sözlerin ne bu tabloya bir faydası ne de herhangi bir anlamı vardır. Onlar konuşur biz hizmet ederiz, eser üretiriz, sorun çözeriz, yeni hedefler ve vizyonlar ortaya koyarız." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021