Erbakan: Yeniden Refah Partisi ilk seçimde yanardağ gibi patlayacak ?

KOCAELİ (DHA) - YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu'yu gezdiğimizde, iktidar partisinin kalesi olarak nitelendirilen yerlerde dahi gördüğümüz manzara şudur ki; yapılacak ilk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Kocaeli'de katıldığı sandık müşahitleri toplantısında konuştu. Uluslararası Kocaeli Kongre Merkezi'nde partililerine hitap eden Erbakan, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 30 milyon vatandaşı sosyal yardıma muhtaç olduğunu 1,2 milyon ailenin temel tüketim maddeleri temin edecek maddi imkanlarının dahi bulunmadığını söyledi.