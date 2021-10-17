Erbakan: Yeniden Refah Partisi ilk seçimde yanardağ gibi patlayacak ? - Haberler
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Erbakan: Yeniden Refah Partisi ilk seçimde yanardağ gibi patlayacak ?

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Erbakan: Yeniden Refah Partisi ilk seçimde yanardağ gibi patlayacak ?

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu'yu gezdiğimizde, iktidar partisinin kalesi olarak nitelendirilen yerlerde dahi gördüğümüz manzara şudur ki; yapılacak ilk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır" dedi.

KOCAELİ (DHA) - YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu'yu gezdiğimizde, iktidar partisinin kalesi olarak nitelendirilen yerlerde dahi gördüğümüz manzara şudur ki; yapılacak ilk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Kocaeli'de katıldığı sandık müşahitleri toplantısında konuştu. Uluslararası Kocaeli Kongre Merkezi'nde partililerine hitap eden Erbakan, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 30 milyon vatandaşı sosyal yardıma muhtaç olduğunu 1,2 milyon ailenin temel tüketim maddeleri temin edecek maddi imkanlarının dahi bulunmadığını söyledi.

Daha sonra partisinin oy oranlarına değinen Erbakan, anket firmalarının kendilerine karşı karartma uyguladığını ifade ederek, "Hepimizin bildiği tanıdığı anket firmaları arıyor diyorlar ki, 'Yeniden Refah Partisi seçeneklerin arasında yok. Biz sizi kararsızlara yazacağız'. Biz de bu kararsızların sayısı neden her ankette yüzde 20 yüzde 30 çıkıyor diyoruz. Meğerse içinde hep Yeniden Refah'ın oyları varmış. En güvenilir, en sağlıklı anketi bizler; Genel Başkan yardımcılarımız, teşkilatlarımız Anadolu'yu karış karış gezerek yapıyoruz. ve biz Anadolu'yu gezdiğimizde İktidar partisinin kalesi olarak nitelendirilen yerlerde dahi gördüğümüz manzara şudur ki; yapılacak ilk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır" dedi.


Erbakan: Yeniden Refah Partisi ilk seçimde yanardağ gibi patlayacak ?

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