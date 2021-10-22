Enerjinin geleceği Denizli'de konuşulacak

DENİZLİ (İHA) - Türkiye'de 150 üye belediyeye sahip ve 2 dönemdir Başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yaptığı EKB, 22 Ekim Cuma günü Denizli'de toplanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılacağı toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Türkiye'de 150 üye belediyesi bulunan Enerji Kentleri Birliği (EKB) Meclis Toplantısı Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak. Başkanlığını 2 dönemdir Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yaptığı EKB Meclis Toplantısı 22 Ekim 2021 Cuma günü Karahayıt Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşmacı olarak katılacağı "Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler" paneli de düzenlenecek. Çok sayıda üye belediyenin başkanı ve meclis üyelerinin katılacağı organizasyonda yenilenebilir enerji projeleri ile Denizli'deki yenilenebilir enerji tesislerine de teknik ziyaretler yapılacak. Program kapsamında katılımcılara ayrıca Denizli'nin tarihi ve turistik değerleri de tanıtılacak.

"Güzel bir organizasyona daha imza atıyoruz"

Denizli'nin çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı ve EKB Başkanı Osman Zolan, EKB Meclis Toplantısı'nın başarılı ve verimli geçmesini diledi. Başkan Zolan, "Denizlimizde güzel bir organizasyona daha imza atıyoruz. Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey olmak üzere birbirinden kıymetli misafirlerimizi şehrimizde ağırlayacağız. Şehrimizdeki enerji tesislerine teknik geziler düzenleyeceğiz. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda çok önemli değerlendirmeler yapılacağını düşünüyorum. Toplantımızın Denizli'mize ve ülkemize şimdiden hayırlar getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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