Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Karadeniz'deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Karadeniz'deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : " Karadeniz'deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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