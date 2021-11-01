Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Enerji sektöründeki bir diğer önemli husus da akaryakıt fiyatlarıdır. - Haberler
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Enerji sektöründeki bir diğer önemli husus da akaryakıt fiyatlarıdır.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Enerji sektöründeki bir diğer önemli husus da akaryakıt fiyatlarıdır.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Enerji sektöründeki bir diğer önemli husus da akaryakıt fiyatlarıdır.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : Enerji sektöründeki bir diğer önemli husus da akaryakıt fiyatlarıdır. Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, Devletimizin 2021 yılında 50-60 milyar TL aralığında bir vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor. - ANKARA

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