Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : Enerji sektöründeki bir diğer önemli husus da akaryakıt fiyatlarıdır. Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, Devletimizin 2021 yılında 50-60 milyar TL aralığında bir vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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