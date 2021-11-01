Bakan Dönmez: "Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, devletin 2021'de 50-60 milyar liralık vergi...
AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
Bakan Dönmez: "Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, devletin 2021'de 50-60 milyar liralık vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor"
Bakan Dönmez: "Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, devletin 2021'de 50-60 milyar liralık vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor"
AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri
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