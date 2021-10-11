Endonezya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Endonezya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek

ENDONEZYA Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 11-13 Ekim'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

ENDONEZYA Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 11-13 Ekim'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Endonezya'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde ülkemize gerçekleştirilecek bu ilk ikili ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci

Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor,...

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar.'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kubilay Aka Işıl Sergen Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Endonezya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:08:22. #1.13#