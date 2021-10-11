Endonezya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye gelecek
ENDONEZYA Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 11-13 Ekim'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
ENDONEZYA Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 11-13 Ekim'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Endonezya'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde ülkemize gerçekleştirilecek bu ilk ikili ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacaktır" denildi.
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