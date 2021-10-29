Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
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Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, Twitter'daki mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu büyük mirası, birlik ve beraberlik ruhuyla, büyüyen bir Türkiye olarak geleceğe taşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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