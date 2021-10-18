Emine Erdoğan, Angola Devlet Başkanının eşi Ana Dias Lourenço ile görüştü - Haberler
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Emine Erdoğan, Angola Devlet Başkanının eşi Ana Dias Lourenço ile görüştü

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Emine Erdoğan, Angola Devlet Başkanının eşi Ana Dias Lourenço ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Joao Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Joao Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika ziyaretlerinin ilk durağı Angola'da, Lourenço ile kadın ve gençlerin mesleki eğitimine dair projelerle ilgili sohbet ettiklerini belirtti.

Erdoğan, samimi misafirperverliği için Lourenço'ya şükranlarını sundu.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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