Elazığ'a atanan Vali Toraman görevine başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'a atanan Vali Toraman görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Elazığ'a atanan Vali Toraman görevine başladı

Son Valiler Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğinden Elazığ Valiliğine atanan Dr. Ömer Toraman, görevine başladı.

ELAZIĞ (İHA) - Son Valiler Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğinden Elazığ Valiliğine atanan Dr. Ömer Toraman, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevinden Elazığ Valisi olarak atanan Dr. Ömer Toraman görevine başladı. Vali Toramanı, valilik binası önünde Vali Yardımcıları Abdulkerem Abbasoğlu, Recep Gündüz, İsmail Alsancak ve Hasan Ali Kurt, Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ve kurum müdürleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı kararıyla atanmış olduğu Elazığ Valiliği görevine bugün itibari ile başladığını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Bu vazifeler birer emanettir. Bu emaneti bizden önce üstlenen kıymetli valimizden devralarak inşallah layıkıyla yürütmeye gayret göstereceğiz. Asıl olan memleketimize, milletimize ve vatandaşlarımıza hizmet edebilmektir. Bunun için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlarımızın talimatları ve destekleriyle ilimizde kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz, onların mahiyetinde çalışan bütün kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, çok kıymetli üniversitemiz ile beraber hizmet etmeye çalışacağız. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevinden ayrılırken Bakanımız şöyle bir duada bulunarak yolcu etti bizleri, Allah ferasetinizi arttırsın Allah isabetli kararlar vermenizi nasip etsin dedi. Ben de bu duayı tekrar ederek vazifemize başlamak istiyorum. Yüce Allah'tan niyazımız ferasetimizi arttırması ve isabetli kararlar vermemizi sağlamasıdır. Allah yardımcımız olsun. Burada bulunduğumuz süre zarfında el birliği ve gönül birliğiyle vatandaşıma hizmet etmeyi gayret göstereceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'a atanan Vali Toraman görevine başladı

Elazığ'a atanan Vali Toraman görevine başladı

Elazığ'a atanan Vali Toraman görevine başladı

Elazığ'a atanan Vali Toraman görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kubilay Aka Mustafa Keser Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Marcao Ali Koç Kim Min-jae Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Tahir Büyükakın Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığ'a atanan Vali Toraman görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:46:42. #1.12#