Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: 'Meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekiyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekiyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran:

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, eğitim çalışanlarının 3 yıl önce sözü verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasını beklediğini artık bu konu ile ilgili somut bir adım atılma zamanının geldiğini söyledi.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, eğitim çalışanlarının 3 yıl önce sözü verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasını beklediğini artık bu konu ile ilgili somut bir adım atılma zamanının geldiğini söyledi. Miran, öğretmenlik mesleğinin, kamu sistemi içerisinde tanımlanmış eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek kanununa kavuşturulması hususunun sürekli ötelendiğini belirterek, "Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir" dedi.

"2023 Eğitim Vizyonunda var"

Eğitim Bir Sen olarak 'Meslek Kanununun çerçevesi', "Nelere ihtiyaç duyulduğu, meslek kanununun hangi nitelikte olması gerektiği hususlarını 2018 yılında hazırladıkları 'Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler' başlıklı raporla kamuoyuna açıkladıklarını aktaran Miran, Türkiye'deki 1 milyon 112 bin 305 öğretmenin, 11.Kalkınma Planı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonunda da yer verildiği üzere Meslek Kanunu'na kavuşmayı beklediğini vurguladı. Miran, "Eğitim çalışanlarının beklenti içerisinde bırakılması doğru bir yaklaşım değildir. Yaklaşık üç yıl önce, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması sözü verilmişti Bu vaadin üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen hala somut bir adım atılmış değildir. Eğitim çalışanlarını memnun edecek, beklentilerini karşılayacak bir çalışmanın, somut adım atmanın vakti gelmiştir.. Öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecek, mesleği tüm aşama ve basamaklarıyla ele alacak, öğretmenlerin haklarını koruyacak, çalışma şartlarını iyileştirecek, şiddeti de önleyecek, 'mesleğe destek, geleceğe hizmet' niteliğinde bir meslek kanunu ihtiyacı artık karşılanmalıdır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: 'Meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekiyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:46:23. #1.17#