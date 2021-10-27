DSP Genel Başkanı Aksakal, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yılını kutladı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Asil Türk milleti, büyük Nutuk'ta kendisine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeye yemin etmiştir. Hiçbir emperyalist senaryo, aktörleri ya da figüranları kim olursa olsun bu kararlılığa gölge düşüremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Aksakal, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yılını yayımladığı mesajla kutladı.

Mesajında, 100 yıl öncesinin şartlarını ilmek ilmek dokuyan küresel emperyalist sistemin, o gün elde edemediklerini bugün gerçekleştirebilmenin gayretinde olduğuna işaret eden Aksakal, "Gerek Pkk terör örgütü ve onun siyasi uzantıları eliyle gerek FETÖ paralel devlet yapılanması eliyle ve gerekse de komşularımızla aramızdaki birtakım sorunları körükleyerek zafiyet yaratma peşinde olan emperyalist yapı, ekonomide de gelişen zayıf noktalara yaptığı vuruşlarla sonuç almayı hesaplamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi yapıların temsilcilerinin, iktidarda ya da muhalefette, nerede bulunursa bulunsun her şeyden önce "Türkiye" demek mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Aksakal, Türkiye'nin bir sömürge devlet olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'ne "parmak sallayan" diplomatlara ise zaman geçirmeden gereken tavrın konulması gerektiğini bildirdi.

Önder Aksakal, "Asil Türk milleti, büyük Nutuk'ta kendisine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeye yemin etmiştir. Hiçbir emperyalist senaryo, aktörleri ya da figüranları kim olursa olsun bu kararlılığa gölge düşüremeyecektir." açıklamasını yaptı.

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