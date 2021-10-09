Doğu Perinçek: 'Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde' - Haberler
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Doğu Perinçek: "Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen Üretim Devrimi Kurultayı'na katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen Üretim Devrimi Kurultayı'na katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde. Üretici kambur değil üretici baş tacı derseniz Türkiye'nin ekonomi politikaları üreticinin hizmetine girer" dedi.

Doğu Perinçek, partisinin düzenlediği Üretim Devrimi Kurultayı'na katılmak üzere geldiği Adana'da çiftçiler, arıcılar, madenciler ve fırıncılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üreticilerin sorunlarının ne kadar büyük olursa çözümünün de o kadar büyük olacağını kaydetti. Perinçek, "Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde. Üretici kambur değil üretici baş tacı derseniz Türkiye'nin ekonomi politikaları üreticinin hizmetine girer" diye konuştu.

Kozan Belediye Sineması'nda gerçekleşen kurultaya, Vatan Partisi Adana İl Başkanı Server Aslan, Kozan İlçe Başkanı Babür Ünüvar, yönetim kurulu üyeleri ve üreticiler katıldı.

Perinçek, kurultayın ardından kitaplarını imzalayarak üreticilere hediye etti. Kozan Belediyesi yöresel ürünler standını gezerek ilçede üretilen ürünleri inceleyen Perinçek ardından kurultaylarına devam etmek üzere ilçeden ayrıldı.

(Beril Solmuşgül/İHA)

Doğu Perinçek: Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde

Doğu Perinçek: Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde

Doğu Perinçek: Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde

Doğu Perinçek: Türkiye büyük çözümlerin eşiğinde

Doğu Perinçek:
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