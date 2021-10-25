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Dışişleri: Sudan'daki darbe teşebbüsü haberlerini endişeyle karşılıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri: Sudan'daki darbe teşebbüsü haberlerini endişeyle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberler in derin endişeyle karşılandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberler i derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan'da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz" denildi.


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