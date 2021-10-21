Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB'nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor... - Haberler
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Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB'nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç:

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB'nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış.

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç : " ( Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB'nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış." - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
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