Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB'nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor...
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB'nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış.
Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç : " ( Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye Raporu) Bizim açımızdan AB'nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış." - ANKARA
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