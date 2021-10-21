Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: '(Hollanda'da camilere yönelik araştırma) Camilere yönelik bu şüpheci tutumlar İslam düşmanlığını körüklüyor, İslamofobi'yi...
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: '(Hollanda'da camilere yönelik araştırma) Camilere yönelik bu şüpheci tutumlar İslam düşmanlığını körüklüyor, İslamofobi'yi artırıyor.
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: '( Hollanda'da camilere yönelik araştırma) Camilere yönelik bu şüpheci tutumlar İslam düşmanlığını körüklüyor, İslamofobi'yi artırıyor." - ANKARA
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