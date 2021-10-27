Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama - Haberler
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Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri'nden Irak'taki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın Diyala kentinde DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın Diyala kentinde Deaş'lı teröristlerce düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Diyala vilayetinde DEAŞ'lı teröristlerce dün gece gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.


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