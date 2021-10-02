Dışişleri Bakanlığı: 'Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisi'nin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı: "Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisi'nin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisi'nin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: " Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisi'nin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden sözkonusu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması için Katar liderliğinin gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. " - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Özge Özder İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dışişleri Bakanlığı: 'Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisi'nin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:20:48. #1.11#