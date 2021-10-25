Dışişleri Bakanlığı: "Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberler i derin endişeyle karşılıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan darbe teşebbüsü hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberler i derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan'da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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